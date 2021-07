Stadio Roma, Caudo contro la Raggi: “Da bugia a nulla di fatto”

L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino: "A governare non ci si può inventare"

Continua la bagarre sullo stadio della Roma. La Roma aspetta ancora la revoca della pubblica utilità dal progetto di Tor di Valle, ma la strada è salita. L'ex assessore all'Urbanistica Giovanni Caudo ha attaccato la sindaca Raggi con un post su Twitter: "La Raggi e lo Stadio della Roma: è iniziato con una bugia (no allo stadio ma intanto mandava il progetti in Regione), è proseguito con una farsa (uno stadio fatto bene) ed è finita con un nulla di fatto tra ricorsi e scartoffie. A governare non ci si può inventare".