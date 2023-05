Stadio Roma, Berdini: “Progetto che serve solo a nascondere il degrado della città”

Due giorni fa la delibera di interesse pubblico approvata in Campidoglio per lo Stadio della Roma. Ma ancora c'è chi continua a ritenere il progetto giallorosso non adatto, soprattutto per quanto riguarda la zona. Come Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica nella giunta Raggi, intervenuto a 'Radio Cusano Campus': "Non è che lo stadio della Roma serva per nascondere il degrado della città? Non sarà che lo stadio serva come diversivo per non parlare del disastro urbanistico della città? Noi siamo in una zona che è ormai centralissima, anche se ha alcuni aspetti periferici che tutti sanno. È un'area tanto centrale che quando io ero assessore, l'Istat decise di trasferire la sua sede nazionale lì dal Viminale e non è poco. Inoltre c'è anche un piccolo, ma non trascurabile, intervento dell'università che ha costruito un altro pezzo. Non sarà che la centralità già stava in atto perché era un quartiere che si stava costruendo e stava diventando importante? Come mai allora si cambia musica? Lo stadio riqualifica più della sede dell'Istat, più dell'università e del Pertini? Trovo scandaloso che si continui a raccontare questa bugia che lo stadio serva per riqualificare Pietralata, che ha in ballo la realizzazione di un parco di 80 ettari, come villa Borghese. E sarà utilizzato per i parcheggi della Roma. E questa non è riqualificazione. La riqualificazione non la fa la Roma, ma il Pubblico, l'Istat".