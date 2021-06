Stadio Roma, avanza Pietralata: ecco l’area e come arrivare in metro e in auto

I Friedkin sembrano aver individuato nel quadrante est della Capitale lo spazio adatto per far nascere il nuovo impianto. La zona è ben servita da metropolitana e autobus, oltre che essere collegata alla Tangenziale per arrivare in auto

L’area in questione si trova in via dei Monti Tiburtini, proprio di fronte all’ospedale Pertini, e si distende per circa 4 chilometri nel suo perimetro fino ad arrivare a Largo Sacerdote. La zona è ben servita dalla linea B della metropolitana “Monti Tiburtini”, distante circa 10 minuti a piedi dal luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, e da “Quintiliani”, anch’essa molto vicina. Non molto distante c’è anche la stazione metro e ferroviaria "Tiburtina", un’intersezione molto utile anche per chi vive fuori Roma, dalla quale sarà possibile raggiungere il nuovo impianto in 20 minuti a piedi. Ovviamente camminare non sarà l’unica soluzione poiché la zona è ben collegata (oltre che dalla metro) anche dagli autobus. Infatti, dalla stazione Tiburtina c’è il capolinea del 548 che in 10 minuti passa proprio a via dei Monti Tiburtini. Insomma, raggiungere il futuro stadio della Roma sarà molto più semplice anche senza macchina, anche perché la zona in questione è molto trafficata. Si trova tra la Tangenziale e la Roma-L’Aquila (Strada dei Parchi) e nelle ore di punta si creano spesso lunghe code di auto. La metropolitana B è quindi un punto a favore per la zona Pietralata: sarà raggiungibile da qualsiasi altro quadrante di Roma che sia nelle vicinanze della metro A, B o C, mentre per le zone non fornite dalla ferrovia sotterranea, ci sono gli autobus. Da Centocelle parte il 542, la Casilina è servita dal 544 mentre da Villa Borghese l’autobus da prendere è il 61. Per chi decide di muoversi con la macchina, la speranza è quella che nel nuovo stadio siano previsti anche dei parcheggi esterni. La zona Pietralata è molto affollata e trovare un posto per l’auto non è molto semplice. La sua vicinanza alla Tangenziale però permette di essere raggiunta in modo diretto da tutte le zone di Roma.