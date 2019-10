Stadio Roma, archiviati i procedimenti penali su Frongia. L’assessore: “Mesi non facili”

Sono stati archiviati i procedimenti penali nei confronti di Daniele Frongia, riguardo la bonifica dell’area di Tor di Quinto e della vicenda Stadio della Roma. A comunicarlo è lo stesso Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, tramite post liberatorio pubblicato sul proprio profilo Facebook. Queste le sue parole: “Archiviazione procedimenti penali I procedimenti penali che mi vedevano coinvolto (bonifica area di Tor di Quinto e Stadio della Roma) – e che hanno trovato ampio spazio nei media nazionali per settimane – si sono conclusi con l’archiviazione da parte dei competenti giudici dopo l’analoga richiesta da parte della Procura. Ringrazio, per il prezioso lavoro svolto, i miei avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo. Ringrazio inoltre le migliaia di persone (solo nell’ultima settimana del marzo scorso mi sono arrivati quasi 2000 messaggi di stima e vicinanza) che mi sono restate accanto in questi mesi non certo facili. E ora, come sempre, si riparte di slancio!”.