I giudici della terza sezione di Appello di Roma hanno ribaltato la sentenza di primo grado nel procedimento legato allo Stadio della Roma a Tor di Valle. Lo riporta l'ANSA, che afferma come siano stati assolti l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito (condannato a 8 anni e 8 mesi), gli avvocati Camillo Mezzacapo (9 anni in primo grado) e Luca Lanzalone (3 anni). Scende a tre mesi, invece, la condanna dell'imprenditore Luca Parnasi. Assolti anche Gianluca Bardelli e Giuseppe Statuto. Prescrizione per Giulio Centemero e Andrea Manzoni. Rideterminata a 8 mesi, infine, la pena per Andriano Palozzi.