Delirio totale allo stadio Olimpico: i tifosi della Roma invadono il campo

Delirio dei tifosi giallorossi dopo la vittoria della Conference League contro il Feyenoord: terreno di gioco occupato

Delirio totale allo stadio Olimpico. La Roma vince la Conference League contro il Feyenoord per 1-0 e dopo il fischio finale i tifosi giallorossi hanno invaso il terreno di gioco. I settori dell'impianto sono ormai tutti vuoti ed i supporters capitolini hanno riempito il rettangolo verde. Diversi tifosi si sono arrampicati anche sui maxischermi e l'addetto alla sicurezza dello stadio ha fatto fermare la musica per invitarli a scendere per proseguire una festa che andrà avanti per tutta la notte. Immagini che non si vedevano dall'ultimo scudetto vinto dalla Roma nel 2001.