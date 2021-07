Stadio, la Roma esulta: revocato il pubblico interesse su Tor di Valle

Addio all'impianto proposto da Pallotta e Eurnova, i Friedkin possono finalmente lavorare sul nuovo progetto. La Raggi: "Si apre un nuovo capitolo per il rilancio della città"

L'Assemblea capitolina ha finalmente votato favorevolmente la revoca dell'interesse pubblico sullo stadio di Tor di Valle. Diciannove i consiglieri presenti (tra cui la sindaca Virginia Raggi), di cui diciassette favorevoli. L'impianto progettato da Pallotta e da Euronova nel 2012 finisce ufficialmente nel dimenticatoio. Immediate le parole di Virginia Raggi, arrivate tramite social: "Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo capitolo per rilancio città. Oggi voltiamo pagina. Come sapete, l'AS Roma non voleva più il progetto Tor di Valle. Per questo in Assemblea capitolina oggi abbiamo votato la revoca della precedente delibera di interesse pubblico, chiudendo definitivamente quel capitolo. Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza e opposizione che con grande senso di responsabilità hanno votato oggi. Ora guardiamo al futuro. Lo stadio della Roma voglio che sia realizzato. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi giallorossi e anche la società. Ci vedremo al più presto con i Friedkin: è il momento di far diventare il sogno di tanti realtà. Questo progetto porterà investimenti per la città ma soprattutto lavoro che in questo momento di ripartenza, dopo la crisi dovuta al Covid, è la priorità per tantissime persone. #AvantiConCoRAGGIo»"