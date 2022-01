Stadio, il sindaco vede la Roma per valutare le nuove proposte

L’incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri ed i vertici della Roma è stato fissato fra una settimana ed avverrà in Campidoglio, come riporta Il Messaggero. Nell’appuntamento si parlerà principalmente del nuovo stadio del club...

L'incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri ed i vertici della Roma è stato fissato fra una settimana ed avverrà in Campidoglio, come riporta Il Messaggero. Nell'appuntamento si parlerà principalmente del nuovo stadio del club giallorosso e per questo saranno presenti o il presidente Dan Friedkin o il CEO Pietro Berardi. Si sta cercando una nuova zona. L'amministrazione comunale attende i passi concreti da parte della società ed al momento le aree su cui discutere sono molte: Ostiense, Pietralata, Tor Vergata e Tiburtina. L'obiettivo della Roma è quello di creare un impianto dove "i romanisti possono vivere il club sette giorni su sette e che dovrà essere pienamente compatibile con la città, ovvero il più vicino possibile ai quartieri dove vivono i tifosi". Il vero problema è legato alle opere accessorie da realizzare come ad esempio la viabilità al trasporto pubblico, i parcheggi e le misure per contenere l'impatto ambientale. L'obiettivo è quello di presentare lo studio di fattibilità il prima possibile e l'amministrazione comunale è disposta ad ascoltare le varie proposte.