Stadio Flaminio, l’AS Roma Nuoto presenta una proposta di riqualificazione

Al momento sullo Stadio della Roma si vive un periodo di stand by. Il progetto di Tor di Valle sembra sempre più difficile da realizzare e per questo si stanno valutando anche delle soluzioni differenti. Come lo Stadio Flaminio. Intanto a muoversi è stata la AS Roma Nuoto, che pochi giorni fa ha fatto recapitare – insieme a un gruppo di privati – agli uffici di Roma Capitale una proposta di Partenariato Pubblico Privato. Come scrive Daniele Frongia su Facebook, i proponenti “prevedono di riqualificare lo stadio mantenendone sia la struttura originaria, per la valenza architettonica del capolavoro di Nervi, sfruttando anche i risultati del Piano di Conservazione che abbiamo presentato lo scorso ottobre, sia la vocazione fortemente sportiva“.

L’Assessore allo Sport ha poi spiegato: “Nell’impianto, infatti, si prevede la pratica di differenti discipline sportive come calcio, scherma, nuoto, danza, ginnastica. Secondo la proposta verrà riqualificato non solo lo stadio ma anche la zona circostante, in un’ottica fortemente green con l’impiego di materiali riciclabili, impianti a basso consumo ed energie rinnovabili, lo sviluppo della mobilità dolce”. Frongia poi continua: “Gli uffici ora stanno vagliando la validità della proposta presentata e ci tengo a sottolineare come resti una priorità assoluta per me,la Sindaca Virginia Raggi, il Presidente Angelo Diario, l’Assessore Montuori e l’Amministrazione tutta poter costituire le basi, come fatto finora, per restituire l’impianto alla cittadinanza in tutto il suo splendore”.