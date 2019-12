Stadio Roma, Vitek subentra a Parnasi: accordo vicino

Radovan Vitek, immobiliarista della Repubblica Ceca, ha concluso in queste ore l’operazione di acquisizione da Unicredit dei debiti di due società di Luca Parnasi, la Capital Dev e la Parsitalia, per un ammontare di circa 600 milioni di euro. Il 617esimo uomo più ricco del mondo dovrebbe, riporta Il Tempo, rilevare anche il progetto Stadio di Tor di Valle e i terreni per una somma che può arrivare a una cinquantina di milioni di euro, coprendo di fatto i vecchi debiti di Parnasi. Secondo le ultime indiscrezioni, gli incontri tecnici fra i proponenti e gli staff del Campidoglio stanno per volgere al termine tanto che è possibile un annuncio del Comune sull’andamento dei lavori già prima di Natale.