Dopo gli anni di stallo per quanto riguarda il fronte Stadio della Roma, in seguito all’archiviazione Raggi in Campidoglio filtra ora ottimismo per l’approvazione della convenzione e della variante urbanistica. L’amministrazione della Capitale è pronta a dare il “via llibera” alla costruzione del nuovo impianto: il definitivo “sì” potrebbe infatti arrivare entro Pasqua.