Stadio della Roma, Rocca (FdI): “Raggi espone il Comune a un risarcimento enorme”

Il responsabile romano degli Enti locali di Fratelli d'Italia cotnro la sindaca: "Perché ha questa fretta di revocare il pubblico interesse? Potremmo chiederlo a Maurizio Costanzo"

Federico Rocca contro Virginia Raggi. Il responsabile romano degli Enti locali di Fratelli d'Italia non ha risparmiato critiche alla sindaca in merito alla questione Stadio della Roma, che sta vivendo una fase di stallo in attesa della revoca definitiva per il progetto di Tor di Valle. "Perché la sindaca Raggi ha questa fretta del diavolo di annullare le delibere sul pubblico interesse in merito allo Stadio della Roma?", le parole riportate da 'Paese Roma'.