Stadio della Roma, Raggi: “Sarà la nuova governance a valutare il progetto di Pallotta”

Virginia Raggi torna sulla situazione relativa allo stadio della Roma. Il sindaco di Roma in carica ha parlato della situazione relativa all’impianto giallorosso, il cui iter è allo stato attuale ancora lontano dalla definitiva approvazione. Queste le sue parole ai microfoni di InRadioNews: “Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare, sul fatto che le carte dicano il contrario mi permetto di dissentire. È un’opera che viene portata avanti da un privato, quindi il privato ha diritto di scegliere dove farla. Poi c’è stato anche un cambio di governance e la nuova governance deciderà se portare avanti il progetto di Pallotta o se invece valutare delle alternative. Noi come amministrazione siamo pronti a proseguire in un senso o a prendere in considerazione delle eventuali nuove proposte”.

Virginia Raggi si è soffermata in particolare sull’area di costruzione di Tor di Valle: “Finora è l’unico progetto che l’amministrazione ha in carico, è l’unico esistente. Se dovessero decidere qualcosa di diverso, noi ci mettiamo in posizione di ascolto e valutiamo”.