Stadio della Roma, Raggi: “Impossibile continuare, proponenti non più d’accordo”

"Ribadiamo l'interesse alla costruzione, ma ad oggi è impossibile proseguire su quella tipologia di progetto"

La sindaca della Capitale Virginia Raggi torna sul tema stadio della Roma. La prima cittadina ha parlato all''Agenzia Vista' riguardo gli ultimi sviluppi della situazione: “Abbiamo dovuto prendere atto che i proponenti non erano più d’accordo tra loro e anche di una serie di rallentamenti da parte di Eurnova. Pur confermando l’interesse da parte di Roma Capitale alla realizzazione dello stadio, di fatto ad oggi è impossibile continuare su quella tipologia di progetto”. Lo scorso 28 maggio il Comune di Roma aveva ratificato la revoca dell'interesse pubblico sull'edificazione dell'impianto sportivo giallorosso. Prosegue intanto la ricerca dei Friedkin per una nuova area, con un progetto che ripartirà praticamente da zero.