Stadio della Roma, Raggi: “Ci stiamo lavorando, ma siamo concentrati sull’emergenza”

L’emergenza Covid-19 è al primo posto. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha disposto una importante rete di presidio per evitare che i romani partano per il ponte di Pasqua, perché “rischiamo di vanificare tutto” ha detto a Radiosei. La prima cittadina della capitale ha commentato anche lo sviluppo dei lavori per il nuovo stadio della Roma. Le sue parole: “Lo stadio a Tor di Valle è uno dei temi su cui stiamo lavorando, ma siamo concentrati sull’emergenza”. Il magnate ceco Vitek non ha completato l’acquisto dei terreni, ancora in mano a Parsitalia. Probabilmente se ne riparlerà al termine dell’emergenza.