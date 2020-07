Stadio della Roma, Raggi: “A giorni la delibera in Giunta, dopo l’estate passerà in Assemblea”

Lunedì prossimo ci sarà l’incontro della maggiorana del M5S in Comune per parlare dello stadio della Roma, intanto è arrivato l’ok alla due diligence richiesta dalla Raggi sul progetto. Proprio la Sindaca poi è tornata a parlare dell’impianto che dovrebbe sorgere a Tor di Valle in occasione di un’iniziativa a Villa Celimontana. Queste le sue parole, riportate da adnkronos.com: “Stiamo andando avanti: a breve la delibera arriverà in Giunta. A giorni? Sì, compatibilmente con gli atti che sono in lavorazione nei vari uffici. Poi passerà in Assemblea, immagino, dopo l’estate”.