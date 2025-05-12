Oggi a Pietralata sono ripresi gli scavi archeologici. Una tappa fondamentale per la costruzione del nuovo stadio nonostante una timida protesta di alcuni dimostranti. Una cinquantina di persone - scrive il giornalista Alessio Di Francesco - erano presenti sul posto questa mattina ed hanno esposto alcuni striscioni: "Sì al parco, sì all'ospedale, no allo stadio". A Pietralata anche due camionette della Polizia. Alcuni manifestanti hanno bloccato il passaggio dei camion che trasportano le recinzioni per il cantiere. Devis Dori, membro della Camera dei deputati e dell'Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato della protesta: "Sosteniamo i manifestanti, il Comune non faccia iniziare alcun lavoro in attesa delle verifiche ambientali".