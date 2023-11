Stadio della Roma, Onorato: “C’è grande ottimismo, ma ad oggi non ci sono novità”

Alessandro Onorato , Assessore ai grandi eventi, è tornato a parlare del nuovo stadio della Roma. Queste le sue parole durante la presentazione del restyling del Tre Fontane : " Il nuovo stadio? Limitiamoci a questa giornata così importante. Pietralata e il comune hanno fatto tutto quello che dovevano fare e c'è grande ottimismo ma mi limiterei a questo. In pochi credevano che la Femminile avrebbe iniziato qui a giocare la Champions League . Mi limiterei a questo aspetto, poi del nuovo stadio ci sarà modo di parlarne. Ad oggi non abbiamo novità".

