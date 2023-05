Stadio della Roma, oggi voto sul Pubblico Interesse – LIVE

Oggi è una giornata cruciale per il nuovo stadio della Roma. Dovrebbe arrivare nel pomeriggio l’ok per il pubblico interesse. L’Assemblea Capitolina si svolge presso il Palazzo Senatorio (Aula Giulio Cesare). Il voto giovedì era stato rimandato, e oggi i consiglieri sono tornati al lavoro. Dalle 13 esamineranno 79 emendamenti e 59 ordini del giorno. Una volta ottenuto l’ok del Campidoglio, il club dovrà presentare il progetto definitivo, tenendo conto di tutte le prescrizioni, da sottoporre alla conferenza dei servizi, che verrà convocato dalla Regione Lazio prossimamente. I nodi da sciogliere per il futuro riguardano gli espropri, la viabilità e i mezzi pubblici.