Stadio della Roma, oggi alle 17 il terzo incontro per il dibattito pubblico

Oggi alle ore 17 presso presso il Centro Moby Dick (Via Edgardo Ferrati 3) e on line sulla piattaforma Zoom, ci sarà il terzo incontro (in totale saranno 10) di dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Come referente per il club giallorosso interverrà l’ingegnere Caterina Randone (Project Manager di Systematica). Si parlerà degli effetti del progetto sulla città e sulle strategie della mobilità. Per partecipare, sia online che in presenza, le iscrizioni, saranno aperte fino alle 12.00 del 2 ottobre sul sito ufficiale del dibattito pubblico.