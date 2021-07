Stadio della Roma, Michetti: “Dove si fa lo decide il Comune, non i Friedkin”

Il candidato sindaco: "Se l'interesse collettivo coincide con quello privato, ancora meglio"

"Massimo rispetto per la Raggi e le idee, ma non commento le sue parole sullo stadio - dice Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma ai microfoni di Radio Radio - Dove si fa lo stadio lo decide il sindaco, non il privato. Perché con la costruzione dell'impianto occorre riqualificare un quartiere. Se l'interesse collettivo coincide con quello privato, ancora meglio quell'opera si fa ed ha necessità dei suoi tempi. Così si fa una buona amministrazione. In sei mesi si può stare molto avanti con l'opera"