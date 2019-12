Stadio Roma, la smentita del Campidoglio: “Nessun comunicato sul progetto Tor di Valle”

Il Campidoglio ha voluto smentire la presenza di un comunicato riguardante lo Stadio della Roma in seguito ad alcune indiscrezioni giornalistiche di queste ore che affermavano la definizione dei lavori tecnici sull’impianto e come l’inchiesta giudiziaria non abbia riguardato la procedura amministrativa. “In merito ad alcuni articoli di stampa, si smentisce l’esistenza di un comunicato avente come oggetto il progetto dello stadio di Tor di Valle”, si legge in una nota dal Comune.