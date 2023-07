Stadio della Roma, la road map: a ottobre il progetto, nel 2024 la prima pietra

Dopo l’approvazione della delibera sul Pubblico Interesse, l’amministrazione comunale attende il progetto definitivo a cui sta lavorando lo studio Populous di Londra, scrive La Gazzetta dello Sport. Si sussurra che esistano già tre modelli di “rendering” del nuovo stadio, che assomiglierebbe a quello recentissimo costruito dal Tottenham, progettato proprio dal medesimo studio di architettura di cui si avvale la Roma. Questa la road map per l'impianto: a settembre il dibattito pubblico, a ottobre la presentazione e del progetto definitivo, a inizio nuovo anno l’apertura della Conferenza dei Servizi gestita dalla Regione, alla fine del 2024 la posa della prima pietra e al termine del 2027 - centenario del club - l’apertura del nuovo stadio. Da registrare l'opposizione dei comitati di quartiere che proprio ieri hanno prodotto un documento che aveva un titolo esplicito : “Sì al parco di Pietralata, no allo stadio”. Restano ancora tre i punti cardine: gli espropri residui (che saranno a carico del club), la mobilità (che dovrà essere garantita con i mezzi pubblici almeno al 50 per cento) e la piena fruibilità del vicino ospedale Pertini, non solo in termini di viabilità, ma anche di inquinamento acustico, cosa che sta molto a cuore al sindaco Gualtieri.