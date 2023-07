Stadio della Roma, incontro tra una delegazione del club e il presidente Rocca

Dopo l'approvazione della delibera per il Pubblico Interesse, si continua a lavorare sul progetto dello Stadio della Roma. Secondo quanto riportato da un giornalista di Radio Roma Sound FM90, una delegazione dell'As Roma ha incontrato la Regione Lazio per discutere di alcune novità circa la costruzione dell'impianto sportivo. Il presidente Rocca avrebbe garantito la sua massima collaborazione per una Conferenza dei Servizi che sia più celere possibile riguardo le decisioni finali sul progetto, che verrà presentato ufficialmente a Ottobre. Ovviamente, il presidente ha puntualizzato che tutto dovrà avvenire sempre nel rispetto di tutto ciò che riguarda infrastrutture e mobilità, sulle quali non ci sarà alcuna flessibilità.