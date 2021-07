Stadio della Roma, il M5S chiede alla Raggi di ritirare la delibera di revoca

Il gruppo Cinque Stelle in Campidoglio ha chiesto di "attualizzare" la revoca dopo il subentro di Vitek

Non ne vuole proprio sapere di trovare un po' di pace il progetto Stadio della Roma a Tor di Valle, anche per chiudersi definitivamente e andare in archivio. Come riporta il giornalista di 'Radio Radio' Alessio Di Francesco, il gruppo del Movimento Cinque Stelle in Assemblea Capitolina ha infatti chiesto alla sindaca Virginia Raggi di ritirare la delibera di revoca, con lo scopo di "attualizzarla" dopo il subentro di Radovan Vitek, il magnate ceco che ha acquisito i terreni di Tor di Valle. In questi giorni si attendeva con ansia la revoca dell'interesse pubblico che permetterebbe al club giallorosso di cominciare anche formalmente un nuovo progetto. Invece sembra defilarsi un nuovo intoppo in questo ennesimo step conclusivo.