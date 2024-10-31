Dopo i suggestivi rendering dell'impianto e le querele presentate dai vecchi abitanti delle aree sgomberate spunta un altro intoppo nel progetto dello stadio dei Friedkin: un bosco. Sì, perché nei 14 ettari destinati alla costruzione del nuovo impianto giallorosso c'è un bosco rigoglioso e curato quotidianamente da alcuni residenti. Secondo la giunta guidata dal sindaco Gualtieri non ci sono beni naturalistici da tutelare, ma da alcuni documenti approvati nel 2012 dal Comune di Roma - che volevano l'edificazione di un "parco di Pietralata" - risulta, invece, che sul territorio è presente "un'area boschiva". Il problema era venuto a galla già lo scorso aprile dalle segnalazioni del comitato "Sì al parco, sì all'ospedale, no allo stadio" e Sabina Alfonsi (assessora all'Ambiente) aveva già risposto con queste parole: "secondo i nostri agronomi non è un bosco". Ma negli ultimi giorni, come si nota anche da diversi video, la questione è tornata di attualità e anche nel censimento dei tecnici della Roma sono stati rilevati circa 800 fra alberi e arbusti. Del problema ne ha parlato anche il Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Bonessio: "A parlare è Bonessio, Presidente Commissione Sport di Roma Capitale, intervistato dal sito d'informazione: "Quando, il nove maggio 2023, il Consiglio Comunale ha espresso il Pubblico Interesse per il progetto di massima presentato da A.S.Roma non avevamo la piena conoscenza che, in quella sede vi era stato improntato, dalla precedente Amministrazione Comunale, un progetto che comprendeva un'area boschiva e il parco di Pietralata. L'Assessorato ci dice che era un progetto e un'ipotesi di fattibilità che poi non è stata confermata e realizzata. Rimane il fatto che quando abbiamo votato la Pubblica Utilità non eravamo a conoscenza di questo passaggio, così come non eravamo a conoscenza che l'area verde avrebbe funzionato come cuscinetto fra le due aree edificate. Il Comune di Roma nel 2019, con la Delibera di Giunta 204, ha riconosciuto un'edificazione alle Ferrovie dello Stato, attraverso la società Sistemi Urbani, di oltre 800 mila metri cubi".