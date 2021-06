Stadio della Roma, il candidato sindaco Calenda: “Novità a brevissimo”

Il progetto a Tor di Valle è ormai naufragato, si attende la scelta della nuova area

Nell'estate di cambiamenti che affronterà la Roma, ci sarà posto anche per la questione stadio. Il progetto di Tor di Valle portato avanti da Pallotta e i suoi uomini, è ormai finito nel dimenticatoio e il processo per annullare i procedimenti attivi è già stato avviato. Presto i Friedkin faranno sapere quale sarà la nuova area dove dovrà sorgere la casa dei giallorossi. Un ruolo fondamentale lo dovrà giocare la politica. A Trigoria seguono con attenzione la corsa al Campidoglio (elezioni in autunno). Tra i candidati più forti c'è Carlo Calenda, che su Twitter ha annunciato "novità a brevissimo" riguardo proprio lo stadio della Roma. Nei giorni scorsi in un'intervista aveva svelato la nuova idea di impianto che avranno in mente i Friedkin: "Una struttura più piccola e più friendly".