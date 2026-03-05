Stadio della Roma, il 13 marzo il voto decisivo in Assemblea Capitolina

Altra tappa importantissima per l'iter del nuovo stadio della Roma. Come annunciato da Lorenzo Marinone, Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, il prossimo 13 marzo si terrà in Aula la votazione sul "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e documenti allegati del Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata". Il voto in questione servirà a ratificare la verifica di ottemperanza del progetto alle condizioni stabilite con la delibera di pubblico interesse del 2023. Il passo successivo in caso di 'sì, farà partire la partecipazione del sindaco alla Conferenza dei Servizi decisoria indetta dalla Regione Lazio.
