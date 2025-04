Stadio della Roma, Gualtieri: “Novità a giorni, siamo fiduciosi e trepidanti”

Il sindaco di Roma, nel corso di un evento alla Fondazione Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo Stadio della Roma a Pietralata, dopo le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi. "La Roma ci ha detto che tra pochi giorni ci sarà una novità importante sul progetto dello stadio a Pietralata. Siamo in attesa, fiduciosi, ma anche un po’ trepidanti. Sappiamo che il lavoro è andato molto avanti: è il momento della presentazione del progetto definitivo, in parallelo con i sondaggi archeologici e altri passaggi. Può succedere qualcosa a breve", ha affermato Roberto Gualtieri. Il primo cittadino della Capitale ha poi parlato anche del progetto della Lazio: "È partito dopo e siamo in attesa della documentazione aggiuntiva. Noi dobbiamo essere trasparenti, rapidi ed efficienti, ma lo stadio lo fanno le società". Infine, una battuta: “C’è un signore che commenta ogni mio video chiedendomi quando faccio lo stadio. Ma noi siamo a servizio della volontà delle società. La Roma è partita un anno prima e oggi è in una fase importante”.