Stadio della Roma, Frongia: “Prima la Convenzione e la Variante, poi si potrà iniziare”

Daniele Frongia, assessore allo sport del Comune di Roma, è tornato a parlare sulla situazione riguardante il nuovo Stadio della Roma nel corso dell’evento “Il calcio e chi lo racconta“. Queste le sue parole in merito al progetto Tor Di Valle e ai prossimi step che serviranno per la conclusione dell’iter burocratico: “Vanno avanti gli incontri tra il Campidoglio e i proponenti per chiudere la Convenzione. Dopodiché la questione politica della Variante Urbanistica passerà in Assemblea Capitolina e poi andrà in Regione. Dopodiché si potrà iniziare“.