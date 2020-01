Stadio della Roma, Frongia: “Non so nulla dello spostamento a Tor Vergata”

Daniele Frongia, assessore allo sport del Comune di Roma, è intervenuto in merito alla situazione stadio durante il corso dell’evento sullo studio di impatto della Serie C sull’Italia. Nella circostanza si è parlato anche dell’indiscrezione circolata nella Capitale in mattinata riguardante lo spostamento a Tor Vergata del progetto Stadio. Queste le sue parole:

Sulla possibilità di uno spostamento dello stadio da Tor di Valle a Tor Vergata?

“So solo che vanno avanti gli incontri tra Roma Capitale che se ne occupa e i proponenti. Di altre possibilità non ne so nulla”.

Avanti con Tor di Valle?

“Sì certo con Tor di Valle insieme a Roma Capitale”.