Stadio della Roma, Frongia: “Dopo l’estate ripresi incontri tra proponenti e Comune”

Daniele Frongia, Assessore allo Sport di Roma, torna a parlare del progetto giallorosso che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Queste le sue parole a Radio Roma Capitale: “Intanto direi che secondo me è benedetto questo nuovo progetto della giunta rispetto a quello precedente. Ormai vado per i tre anni, ho smesso di occuparmene a dicembre 2016, ma essendo assessore allo sport non mi sottraggo alle domande che periodicamente mi vengono rivolte sul tema. Posso solo confermare quello che so, cioè che sono dopo l’estate ripresi i confronti, gli incontri tra proponente e gli uffici preposti di Roma Capitale e questo mi sembra un buon segnale”.