Stadio della Roma, Foschi (PD): “Brutto segnale se il progetto dovesse fallire”

Enzo Foschi, segretario del partito democratico di Roma è intervenuto nel programma “Questa non è un’esercitazione” in onda su Radio Roma Sound FM90. Queste le sue dichiarazioni sullo stadio della Roma a Pietralata: "Roma ha bisogno di grandi opere e di attrarre capitali privati. Lo stadio della Roma non è solo lo stadio della Roma, è chiaro che se dovesse fallire e non dovesse più andare in porto un’operazione di questo tipo, dove i soldi che vengono spesi sono soprattutto dei privati, sarebbe un segnale che noi daremmo agli imprenditori che in questa città non si può investire. Questo è un tema attuale, perché non c’ è solo un interesse privato, quando si fanno opere del valore di centinaia di milioni con quei soldi riqualifichi pezzi di città e crei migliaia e migliaia di posti di lavoro. Su Pietralata ci sono dei comitati che hanno sollevato delle questioni, è in piedi una discussione anche grazie alla mediazione del municipio, ma sono problematiche che possono essere tutte abbondantemente risolte. Su quell’area doveva sorgere lo SDO quindi può essere utilizzata per rispondere alla necessità della Roma di avere un nuovo stadio. Ma il tema non è avere lo stadio della Roma perché io sono romanista, io vado anche all’Olimpico non è questo il problema. Ma nelle dinamiche del calcio di oggi, vale per la Roma e per la Lazio, questo consentirebbe di patrimonializzare un’importante struttura e di rendere le società di calcio romane più competitive”.