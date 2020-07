Stadio della Roma, fissata per lunedì prossimo la riunione del M5S

Sono giorni decisivi per il nuovo stadio della Roma. La scorsa settimana, infatti, è arrivato l’ok del Campidoglio alla due diligence richiesta dalla Raggi sul progetto Tor di Valle in seguito all’operazione scattata in Procura. Come riporta Il Tempo per lunedì prossimo è stata fissata la riunione interna del Movimento 5 Stelle per parlare dell’impianto giallorosso. Un passo importante verso il sì definitivo e la votazione in Aula che darà il via all’iter conclusivo che porterà alla posa della prima pietra.