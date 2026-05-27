Altro giro altra corsa. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco è stato depositato nei giorni scorsi un nuovo ricorso al TAR. L’azione legale punta ad annullare sia la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), sia la delibera approvata dall’Assemblea Capitolina lo scorso marzo, con cui è stato ribadito il pubblico interesse del progetto. Un'altra grana per il progetto del nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere nel 2031, mentre la prima pietra verrà messa nel 2027 salvo altri imprevisti.