Stadio della Roma, De Vito (M5S): “La delibera conclusiva in giunta ancora non esiste”

“Lo stadio della Roma dovrebbe passare in aula entro l’anno”lo ha detto ieri la Sindaca Raggi ieri, ma Marcello De Vito, presidente dell’assemblea capitolina, intervenuto a Radio Radio durante la trasmissione “Lavori in Corso”, non sembra altrettanto ottimista sull’iter del progetto Tor di Valle. Queste le sue parole: “La delibera conclusiva in giunta non è ancora passata, questo significa che stiamo parlando di qualcosa che in giunta non esiste. Come ha indicato la sindaca ieri sono passate due delibere propedeutiche. Se dovesse essere approvata in giunta e arrivare in aula avrà il consueto iter. Parliamo per atti, a me in giunta la delibera non è arrivata, quando arriverà faro le mie valutazioni affinché la discussione in aula possa essere più serena possibile“