Stadio della Roma, dalle 17 alle 20 il nuovo workshop del dibattito pubblico

L'incontro si terrà oggi 18 settembre presso l’ex Mattatoio, in Piazza Giustiniani 4. Le iscrizioni per partecipare, sia online che in presenza, saranno aperte fino alle 17:00 sul sito ufficiale del dibattito pubblico

Redazione

Altro piccolo step nell'iter legato al nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Oggi, 18 settembre, si terrà il nuovo workshop dedicato al dibattito pubblico sulla costruzione dell'opera presso l'ex Mattatoio, in Piazza Giustiniani 4. L'evento avrà luogo dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Il dibattito sarà moderato da Marco Leone, Coordinatore del Dibattito Pubblico presso Nomisma. Tra i partecipanti ci saranno l'Arch. Silvia Capurro del Comune di Roma Capitale, Silvia Prandelli dell'AS Roma – Populous, l'Avv. Alessandro Botto dell'AS Roma Legance e Federico Fantini dell'Associazione Nazionale Manager Sport Business.

Le iscrizioni per partecipare all'evento, sia in modalità online che in presenza, saranno accettate fino alle 17:00 sul sito ufficiale del dibattito pubblico. Dopo la sessione di presentazione tenutasi giovedì 7 settembre, il processo partecipativo del Dibattito Pubblico entra nella fase principale con il workshop dal titolo "Il progetto del nuovo stadio multifunzionale ed i relativi risvolti sportivi, economici e sociali". Durante l'evento, i relatori affronteranno diverse tematiche, tra cui la storia dello Stadio Olimpico, il percorso decisionale che ha portato alla proposta di costruire il nuovo impianto, nonché aspetti tecnici come il modello operativo di business previsto e l'impatto economico-sociale che lo Stadio avrà sull'intera comunità cittadina. Sarà incoraggiato il coinvolgimento diretto dei cittadini partecipanti all'evento, che avranno la possibilità di porre domande e fare osservazioni ai relatori all'inizio dell'incontro, prima di proseguire il dibattito attraverso diverse sessioni di discussione dedicate a rispondere collettivamente a specifiche domande:

- Quali sono gli elementi positivi del progetto emersi durante le presentazioni? Perché?

- Quali sono gli elementi da migliorare sul progetto? Perché?

- Quali sono gli elementi su cui vorreste maggiori informazioni?

- Quali sono i 2 elementi principali che il gruppo vuole sottolineare?

Per rimanere sempre aggiornati e iscriversi agli incontri sarà sufficiente consultare la piattaforma www.dpstadioroma.it e seguire le pagine social di Roma Capitale (FB, IG, X, LinkedIn)

Il prossimo incontro“Lo stadio, le opere accessorie e le infrastrutture” si terrà lunedì 25 settembre, dalle 17:00 alle 20:00, presso la Casa Delle Tecnologie Emergenti in Piazzale della Stazione Tiburtina.

