Stadio della Roma, concluso l’incontro di presentazione e illustrazione del progetto

Giornata importante per la Roma nell'ambito del nuovo stadio. Intorno alle 12:30 infatti si è conclusa la seduta di presentazione e illustrazione del progetto "Stadio della Roma" che verrà realizzato nel quartiere Pietralata della Capitale. L'incontro è stato presieduto da una cinquantina di funzionari pubblici in rappresentanza della Regione, del Comune, del Municipio e non solo. Prosegue dunque l'iter del progetto come confermato qualche settimana fa dal neo ministro dello sport Abodi: "Lo stadio si deve fare, succederà perché sono convinto che se dimostreremo affidabilità con un dossier valido, ci assegneranno gli Europei 2032.".