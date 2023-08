Stadio della Roma, Calenda attacca Gualtieri: “Non ha mosso una pietra”

Carlo Calenda, leader di Azione, ha rilasciato una lunga intervista a Il Domani. Il politico ha parlato anche del nuovo stadio della Roma attaccando il Sindaco Gualtieri. Queste le sue parole: "Ho aspettato un anno e mezzo, e ho espresso un giudizio articolato. Ma ogni romano lo sa: la città è peggiorata. Gli unici progetti che Gualtieri ha in piedi sono il termovalorizzatore, che era una mia proposta in campagna elettorale e che lui avversava, e lo stadio della Roma a Pietralata, cioè dove noi l'avevamo indicato e non lui. Gualtieri è prigioniero di una macchina amministrativa che non sa governare, e pur essendo pieno di soldi e con poteri commissariali non ha mosso una pietra. Spero che cambi, ma diciamocelo: se al suo posto ci fosse Virginia Raggi sarebbe stata massacrata con cento articoli al dì. E lo dice il più grande avversario di Raggi".