Un passo in avanti per il nuovo stadio della Roma. Nella giornata di oggi è stato approvato lo schema di convenzione. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Queste le sue parole pubblicate sui social: "Oggi abbiamo approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio, il Commissario di Governo e Roma Capitale. Un tassello fondamentale per la realizzazione di un'infrastruttura importantissima per la città e il territorio, capace di portare investimenti diretti per oltre un miliardo di euro e di generare un indotto stimato in oltre tre miliardi. Con i nostri uffici siamo impegnati a fare tutto il necessario per supportare il commissario di governo Sessa e portare così a compimento l'iter amministrativo di autorizzazione in tempi utili per far rientrare lo stadio di Pietralata, insieme con l'Olimpico, nel dossier Uefa e poter così ospitare gli Europei di calcio del 2032". L'obiettivo è quello di iniziare i lavori nel 2027.