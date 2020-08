Stadio della Roma, approvate dalla Giunta capitolina le delibere propedeutiche al via libera finale

Buone notizie per la Roma e per il futuro impianto di proprietà che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Come fa sapere la società tramite il suo sito, nella serata di venerdì la Giunta di Roma Capitale ha approvato le due delibere propedeutiche al via libera al provvedimento finale relativo al progetto dello Stadio della Roma.

Ora resta un altro step: l’approvazione, attesa nelle prossime settimane, del testo finale della convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e i proponenti del progetto, uno scenario reso possibile dall’incessante lavoro di entrambe le parti anche durante il lockdown per il Covid-19.

Intanto le due delibere approvate venerdì garantiranno benefici non solo in termini di accessibilità all’area del nuovo stadio ma per l’intero sistema di viabilità cittadino: grazie all’approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma, è prevista l’unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il cosiddetto Nodo Marconi.

Il progetto del nuovo stadio porterà al potenziamento del sistema di trasporto pubblico su ferro: è stata infatti approvata anche la delibera, con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio, che assicurerà il rafforzamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, in particolare della linea ferroviaria Roma-Lido.

Dopo la ‘due diligence’ voluta dalla Sindaca Virginia Raggi, che ha definitivamente accertato la correttezza formale dell’iter per il nuovo stadio, il prossimo passo sarà il via libera della giunta capitolina al testo finale della Convenzione Urbanistica.

Una volta approvato dalla Giunta, il testo sarà analizzato dal municipio che ospita l’area e dalle commissioni competenti dell’Assemblea di Roma Capitale, prima di approdare all’esame dei consiglieri comunali possibilmente nel mese di settembre: ultimo passo prima di un iter avviato ormai verso la conclusione, che consentirà di dare all’AS Roma, e a tutta la città, il suo nuovo stadio.