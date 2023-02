Stadio della Roma, Abodi: “Sono fiducioso per il progetto di Pietralata”

Come vede la situazione di Pietralata per il nuovo stadio della Roma e quella per la Lazio visto che per il Flaminio si è tirata indietro proprio qualche giorno fa? “Per quanto riguarda Pietralata leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso, il Flaminio ha comunque un destino sportivo”.