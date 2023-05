Stadio Budapest, tutto quello da sapere sulla Puskás Arena: capienza e biglietti

Un gioellino da 67.155 posti, nuovo di zecca e costato 610 milioni di euro

Redazione

La Roma ha staccato il pass per la finale di Europa League. Il teatro della sfida contro il Siviglia sarà la bellissima Puskas Arena di Budapest. Edificato tra il 2017 e il 2019, è stato inaugurato il 15 novembre 2019 con una gara amichevole tra Ungheria e Uruguay. Un gioellino da 67.155 posti, nuovo di zecca e costato 610 milioni di euro. Sorge sul sito dello stadio Ferenc Puskas, la cui demolizione fu completata nel 2017; entrambi gli stadi hanno il nome del fuoriclasse ex Real Madrid. Nel 2014 la Uefa scelse Budapest per ospitare tre gare del girone e una degli ottavi di finale dell'Europeo poi vinto dall'Italia di Roberto Mancini. Nel 2021 il primo match del torneo giocato alla Puskas Arena fu Ungheria-Portogallo. Partita terminata 3-0 per la nazionale di Rui Patricio. Prima partita al 100% della capienza dopo la pandemia che ha sconvolto il mondo intero.

Inizialmente il progetto includeva anche 800 metri di pista d’atletica (in vista delle Olimpiadi) che poi non è stata realizzata. È stato usato cemento armato sufficiente a costruire 75 complessi residenziali, 12mila tonnellate di acciaio, un fascio di cavi di 1700 km e un sistema a piloni che evoca il passato. Sorge nel quattordicesimo distretto della capitale ungherese (Zugló) ed è valutato come uno stadio a 4 stelle dalla Uefa e dalla Fifa. La sua costruzione è stata anche al centro delle polemiche dei detrattori del primo ministro Victor Orban accusato di voler usare il calcio come strumento politico. Le gradinate sono su tre livelli e un involucro esterno che può essere usato come schermo multimediale.

Siviglia-Roma: le fasi di vendita per i biglietti — Da questa mattina i tifosi giallorossi potranno iniziare la caccia al biglietto. Saranno circa 20.000 i posto destinati ai tifosi giallorossi. Ecco le fasi:

FASE 1: PRELAZIONE ABBONATI PLUS E CLASSIC SERIE A 22/23

La prelazione, riservata ai titolari di abbonamento nominativo Serie A 22/23 fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase, scatterà alle ore 9:00 di venerdì 19 maggio e terminerà alle ore 16:00 dello stesso giorno.

Una volta effettuato l’accesso al proprio account MYASR, sarà sufficiente effettuare il login inserendo negli appositi campi il codice PNR dell’abbonamento 2022/23 e la propria data di nascita.

Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino a un totale massimo di 2 codici per singolo account MYASR.

ATTENZIONE: I codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail agli abbonati entro le ore 13:00 di sabato 20 maggio.

FASE 2 - PRENOTAZIONE LIBERA

Questa fase partirà alle ore 17:00 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13:00 di sabato 20 maggio fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase.

Potranno partecipare anche gli Abbonati Serie A, Coppe e tutti i tifosi che non fossero riusciti ad assicurarsi la prenotazione in Fase 1.

Il relativo link di acquisto per questa specifica fase sarà pubblicato alle ore 17:00, pertanto si SCONSIGLIA di collegarsi in anticipo sul link di Fase 1 dedicato agli abbonati. In tal caso, il sistema di gestione coda virtuale non sarà in grado di reindirizzare al processo di prenotazione libera e la posizione acquisita sarà dunque non valida ai fini della nuova apertura.

In questa fase, sarà sufficiente effettuare l’accesso al proprio account MYASR e accedere al processo di prenotazione web selezionando la categoria di prezzo prescelta.

Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino ad un totale massimo di 2 per singolo account MYASR.

ATTENZIONE: i codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail ai richiedenti entro le ore 13:00 di domenica 21 maggio.