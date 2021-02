Srna: “Roma con calendario difficile e stadio vuoto, noi non avremo questi problemi”

Dario Srna, ex giocatore e attuale dirigente dello Shakhtar, ha parlato della futura sfida con la Roma ai media ufficiali della Uefa, ricordando anche che gli ucraini scenderanno in campo a Kiev con il pubblico a sostenerli, a differenza di quanto accadrà ai giallorossi. Queste le sue parole: “La mia prima sensazione è stata: ‘Ok, non è andata così bene’ ma va bene, questo è il calcio. Stiamo giocando contro il nostro vecchio allenatore, uno dei miei grandi amici, e ovviamente sarà una partita difficile per noi, e anche per lui credo. Abbiamo dimostrato la nostra qualità nelle ultime 20 partite europee. Vogliamo continuare i recenti risultati ottenuti contro le squadre italiane. La Roma è molto concentrata sul raggiungimento della Champions League e ha un calendario difficile prima di affrontarci. Non abbiamo questo tipo di calendario, mentre giocherà anche in uno stadio vuoto e – se la situazione rimane la stessa in Kiev – giocheremo con i tifosi dietro di noi. Sarà una partita difficile, una bella partita, e penso che le probabilità per entrambi saranno 50-50“.