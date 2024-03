Squadra della settimana, WhoScored: la Roma porta quattro giocatori in top 11

Pellegrini, Paredes, Dybala e Lukaku dopo aver messo la loro firma sulla vittoria contro il Monzo sono stati inseriti nel team of the week

Al termine di ogni giornata di campionato l'account ufficiale di Whoscored pubblica come la top 11 della giornata di campionato. All'interno della formazione per la 27esima di Serie A sono stati inseriti ben quattro giocatori della Roma, protagonisti nella vittoria contro il Monza all'U-Power Stadium. Si tratta dei marcatori che hanno deciso l'incontro e regalato a De Rossi la sesta vittoria in sette partite di campionato: Paredes, Pellegrini, Dybala e Lukaku. Al fianco del belga in attacco ci sono Cheddira del Frosinone e Kvaratskhelia, la difesa è composta da Nandez e Dossena del Cagliari, Coppola del Verona e Kamara dell'Udinese; in porta Falcone del Lecce.