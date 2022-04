Spugna: “Umore ottimo. Contro la Fiorentina non sarà facile e daremo il massimo”

Le parole dell'allenatore della Roma Femminile: "Stiamo lavorando in maniera concentrata, attenta con grande motivazione perché sarà un finale di stagione impegnativo che deve darci grandi soddisfazioni"

Come si è lavorato in questo periodo per lo sprint finale? "Le ragazze rimaste qui hanno lavorato benissimo. Abbiamo dato qualche giorno di riposo dopo il ritorno dalle nazionali, ma le abbiamo ritrovate benissimo. Stiamo lavorando in maniera concentrata, attenta con grande motivazione perché sarà un finale di stagione impegnativo che deve darci grandi soddisfazioni".

Che partita si aspetta? "Partita non facile perché devono fare punti. E' una squadra diversa da quelle che stanno lottando per la retrocessioni. La Fiorentina è composta da calciatrici forti e brave incappate in una stagione non positiva però non dobbiamo guardare a questo. Dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo fatto in queste settimane. Dobbiamo cercare di fare il massimo risultato per chiudere il primo obiettivo".