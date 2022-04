Spugna: “La Coppa Italia è un obiettivo. Non dobbiamo pensare al vantaggio”

Le parole dell'allenatore

"E' una partita da giocare e da vivere. Abbiamo un piccolo vantaggio ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo giocare come sappiamo e prendere il comando sin da subito, gestirla nel migliore dei modi e chiuderla il prima possibile".

La Coppa Italia è un obiettivo? "Assolutamente sì. La finale ora è a un passo però dobbiamo ancora giocare 90'. Non saranno facili, gli avversari sono forti e in salute. Hanno raggiunto la salvezza la scorsa settimana quindi non hanno nulla da perdere. Conoscendole verranno per giocarsi la partita liberamente".