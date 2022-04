Spinazzola: “Sto bene. Ho trascorso mesi difficili ma tutto passa”

Il terzino giallorosso è tornato nella lista dei convocati nella gara contro la Salernitana

Nel corso della presentazione del nuovo corso di Reset Group, agenzia che cura gli interessi di Leonardo Spinazzola, il terzino della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sue condizioni e al rientro: Sto bene, sono uscito dal guscio. Ho passato qualche mese non facile, ma sapevo di poter contare anche su questa famiglia. Come sempre tutto passa". Dopo 9 mesi il 37 giallorosso è tornato nella lista dei convocati nella gara contro la Salernitana. Ha anche parlato dei prossimi obiettivi: "Se mi volto indietro vedo tanto lavoro, tante cose belle, tante cose che mi hanno fatto crescere. Se guardo avanti, dico che vorrei fare tante altre cose nel calcio, ancora più belle dell'Europeo, ancora più difficili".