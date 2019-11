Spinazzola, stamattina esami a Villa Stuart: atteso il responso sui tempi di recupero

Non c’è pace per Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma si era fermato prima della partita con il Gladbach per un problema all’adduttore sinistro, contro il Parma è stato costretto alla sostituzione nel primo tempo per un infortunio al flessore destro. Stamattina è andato a Villa Stuart per gli esami strumentali per verificare l’entità del problema e l’eventuale lesione muscolare. Atteso il responso sui tempi di recupero: intanto ha dato forfait alla Nazionale di Mancini, che l’aveva convocato per le partite contro Bosnia e Armenia.