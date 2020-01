Spinazzola, slitta la firma con l’Inter: domani i test fisici ad Appiano Gentile

Oggi lo sbarco a Malpensa, mentre domani dovrebbe arrivare l’ufficialità di Spinazzola all’Inter. Come riporta Sky Sport, slittano di 24 ore le firme sul contratto e di riflesso succede lo stesso per il passaggio di Politano alla Roma. L’esterno ex Juve deve ancora completare le visite mediche iniziate questa mattina in ritardo. I test fisici sono dunque stati programmati per la giornata di domani ad Appiano Gentile. Non dovrebbe esserci quindi nessun allarme per le sue condizioni e l’operazione non sarebbe a rischio.